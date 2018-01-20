«النقض» تؤيد إعدام 3 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ5 آخرين فى «قتل نبيل فراج»

قضت محكمة النقض بتأييد عقوبة الإعدام على 3 متهمين، وتأييد السجن المشدد 10 سنوات لـ5 آخرين، لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج.



كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على 4 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد.



كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة كل من المتهمين محمد سعيد فرج، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحاتة مصطفى محمد، وصهيب محمد نصر الدين، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحى حسن، بالإعدام شنقًا، لإدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، يوم 19 سبتمبر 2013 بكرداسة.



كما عاقبت المحكمة كل من عبدالغني العارف بالله إبراهيم، وجمال محمد إمبابى، ووليد سعد أبوعميرة، وأحمد المتولي السيد، وأحمد عبدالحميد السيد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.