فى 30 دقيقة.. وجبة غذائية متكاملة تجعلك بصحة جيدة

لكى تتمتع بصحة جيدة أولًا عليك الاهتمام بما تتناوله من وجبات طوال اليوم، وتحرص على أن تكون شاملة كافة العناصر الغذائية للحفاظ على صحتك، حيث إن الأطعمة التي تستغرق القليل من الوقت في الطهي قد يكون بها العديد من الفوائد الغذائية.



ووفقا لموقع «الديلي ميل»، فإنه يقدم وجبة صحية تستغرق من الوقت 30 دقيقة للتحضير، وهي شوربة العدس بالقرنبيط.



وإليك مكوناتها:

1 قرنبيط.

2 ملعقة صغيرة بذور الشمر.

150 جرام عدس أحمر.

3 ملاعق كبيرة معجون الكاري من اختيارك.

½ عصير ليمون.



طريقة العمل

1- إزالة الأوراق الخارجية من القرنبيط، وقطع الساق، ثم قطع الرأس إلى زهور صغيرة، اخلطه بالتوابل اللازمة من الكاري والملح وغيرهما.

2- ضيفي 1 لتر من الماء واتركيه حتى يغلي وينضج لمدة 25 دقيقة.

3- قومي بإعداد شوربة العدس عن طريق إضافتها لخليط من الطماطم المقطعة مع الماء، والعدس المسلوق مسبقًا، مع البهارات أيضًا، وانتظري عشرين دقيقة حتى ينضج العدس.

4- وأخيرًا، ضيفي إليها الليمون وقليلًا من الماء إلى أن تصبح سميكة، وتقدم قطع القرنبيط مع شوربة العدس.