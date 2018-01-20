القاهرة : السبت 20 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضي «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
10:10 م

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية
09:59 م

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا
08:52 م

الهجان: قنا فى قلب الرئيس.. و14 مليار جنيه استثمارات فى المحافظة
المرأة و الطفل
السبت 20/يناير/2018 - 11:44 ص

فى 30 دقيقة.. وجبة غذائية متكاملة تجعلك بصحة جيدة

فى 30 دقيقة.. وجبة
شيماء دهب
dostor.org/2027623

لكى تتمتع بصحة جيدة أولًا عليك الاهتمام بما تتناوله من وجبات طوال اليوم، وتحرص على أن تكون شاملة كافة العناصر الغذائية للحفاظ على صحتك، حيث إن الأطعمة التي تستغرق القليل من الوقت في الطهي قد يكون بها العديد من الفوائد الغذائية.

ووفقا لموقع «الديلي ميل»، فإنه يقدم وجبة صحية تستغرق من الوقت 30 دقيقة للتحضير، وهي شوربة العدس بالقرنبيط.

وإليك مكوناتها:
1 قرنبيط.
2 ملعقة صغيرة بذور الشمر.
150 جرام عدس أحمر.
3 ملاعق كبيرة معجون الكاري من اختيارك.
½ عصير ليمون.

طريقة العمل
1- إزالة الأوراق الخارجية من القرنبيط، وقطع الساق، ثم قطع الرأس إلى زهور صغيرة، اخلطه بالتوابل اللازمة من الكاري والملح وغيرهما.
2- ضيفي 1 لتر من الماء واتركيه حتى يغلي وينضج لمدة 25 دقيقة.
3- قومي بإعداد شوربة العدس عن طريق إضافتها لخليط من الطماطم المقطعة مع الماء، والعدس المسلوق مسبقًا، مع البهارات أيضًا، وانتظري عشرين دقيقة حتى ينضج العدس.
4- وأخيرًا، ضيفي إليها الليمون وقليلًا من الماء إلى أن تصبح سميكة، وتقدم قطع القرنبيط مع شوربة العدس.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

بروتين "دمّ الحبل السري" يستعيد كفاءة وظائف المخ

منذ 9 شهر

اختبار دم يكشف نزيف المخ لدى الأطفال من "الهشتكة" العنيفة

منذ 9 شهر

4 برامج تحمي أبناءك من المواقع الضارة

منذ 9 شهر

بكاء الأطفال يؤثر على مستوى دخل الأسرة

منذ 9 شهر

دراسة: المرأة لا تحفظ السر سوى لـ 38 ساعة فقط

منذ 10 شهر

أبرزها بـ "النظر".. أنواع خيانة الرجل للمرأة

الآن

انتشار أمنى بمحيط «الوطنية للانتخابات» فى أول يوم لتلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

اليوم.. شريف إسماعيل يعود لممارسة مهام عمله بعد غياب شهرين

بعد قليل.. بدء تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

إحالة وكيل نيابة متهم بقتل سمسار بالقاهرة الجديدة للجنايات

تفاصيل تحقيقات النيابة في اتهام فتاة بالعياط لأمين شرطة باغتصابها (صور)

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

ألبومات الصور

عزاء الكاتب الصحفي صبري موسى

غيوم فى سماء القاهرة

فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «نصرة القدس»

صور.. تشييع جثمان الكاتب صبري موسى.. وانهيار زوجته

نجم الساعة

«تويتر» يُغلق ألف حساب مرتبط بوكالة دعاية مقرها روسيا

ads
الأكثر قراءة

إحالة وكيل نيابة متهم بقتل سمسار بالقاهرة الجديدة للجنايات

تفاصيل تحقيقات النيابة في اتهام فتاة بالعياط لأمين شرطة باغتصابها (صور)

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

كشكول

"جامعة الأزهـر": نطوِّر المناهج الإسلامية لتتناسب مع "التخصصات"

"العالمية لخريجي الأزهر": نوثق علاقاتنا بالأعضاء في العالم أجمع

رئيس جامعة كفـر الشيخ يطلق أسبوع كليات التربية الرياضية

رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة: خطاب الرئيس تاريخي

"مرفت بهجت" مديرا للمدينة الجامعية لطالبات الأزهر بأسيوط

منوعات

«فيسبوك» تعتزم إجراء تغيير هائل فى نوع الأخبار المعروضة على منصتها

أبرد مكان على وجه الأرض.. هكذا يأخذ سكان «سيبيريا» الصور السيلفى

فنان يحول الساعات الخردة لمجسمات فنية

المثقف

«الحمامصي» من محبسه لوزير الداخلية: النقد في المرة القادمة سيكون أشد وأمر

ولاد الكار

القبطان لـ«الإعلاميين الأفارقة »: مصر تمد يدها إلى جميع الأشقاء في إفريقيا

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: اختر ما تشعر بأنه مناسب لك

الصحة

اكتشاف علاج جديد يُحجّم من تكاثر السرطان

الدستور على فيسبوك
ads