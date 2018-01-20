تفكيك قنبلة تزن حوالى 50 كيلوجرامًا فى اليابان

فكك خبراء المفرقعات في مقاطعة أوكيناوا، اليوم السبت، قذيفة مدفعية ضخمة، تعود لنهاية الحرب العالمية الثانية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه».



وتم إجلاء حوالي 2500 شخص في المقاطعة الواقعة جنوب اليابان، للقيام بهذا الإجراء.



وكان قد تم العثور على القنبلة، التي تزن حوالي 50 كيلوجراما، ويبلغ طولها حوالي 70 سنتيمترًا، في نوفمبر الماضي، في موقع بناء فندق في مركز مدينة ناها.



ويعتقد أنه تم إطلاق القنبلة من سفينة حربية أمريكية، خلال معركة أوكيناوا في عام 1945.



ونزع أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية فتيل القنبلة، وتم إكمال المهمة بأمان، خلال حوالي 40 دقيقة.