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السبت 20/يناير/2018 - 11:38 ص

الأردن: لن نتحمل مسئولية إدخال مساعدات لمخيم الركبان السورى

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وكالات
dostor.org/2027612

جدد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى تأكيده بأن بلاده لن تتحمل مسئولية إدخال مساعدات مستقبلية لمخيم الركبان للنازحين السوريين، مشددًا على أن المسئولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات لقاطنى المخيم من داخل بلادهم.

وقال الصفدى، اليوم السبت، إن "إيصال شحنة المساعدات إلى مخيم الركبان عبر المملكة قبل أيام، يوفر الوقت اللازم لاستكمال استعدادات تقديم المساعدات من الداخل السورى في المستقبل"، متابعًا "الأردن لن يتحمل مسئولية الوضع في المخيم مستقبلًا، والمسئولية يجب أن تقع على عاتق من يحول دون إيصال المساعدات لقاطنى التجمع من داخل وطنهم".

وأكد الصفدى خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن "الأردن وافق على إدخال المساعدات عبر حدوده كإجراء استثنائي ولمرة واحدة؛ فِي ضوء عدم استكمال الأمم المتحدة إجراءات تنفيذ خطة إدخال المساعدات من الداخل السورى".

وشدد وزير الخارجية على أن "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية، مما يجعل تجمع الركبان مسئولية سورية ودولية، خصوصًا أن الظروف الميدانية والأمنية تسمح بإيصال المساعدات عبر الأراضي السورية".

وركزت المحادثات بين الصفدي وغوتيريش على "التحديات التى تواجه جهود التقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصعوبات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والأزمة السورية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة».

وأكد الجانبان ضرورة استمرار وكالة "أونروا" لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى.

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