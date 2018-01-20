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السبت 20/يناير/2018 - 11:37 ص

بدء تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لإعدادية أسيوط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط ـ محمد أبو شادي
dostor.org/2027611

بدأت اليوم أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتى من المقرر أن تنتهى بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام.

من جانبه تفقد صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدارس «أسيوط الثانوية التجارية، ومدرسة جمال فرغلى سلطان، وسميح السعيد».

واطمأن وكيل الوزارة من المقدرين على خلو أسئلة الامتحان من التعقيد، وأنها فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا حرص الوزارة على تلبية احتياجات المعلمين ومقدرى الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح فتحى أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وشدد على المعلمين بضرورة التأنى فى عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق.
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مؤكدًا أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وعرضها على المحافظ لاعتمادها.

وأوضح "رمضان حسن معوض"، مشرف عام التقدير بامتحانات الشهادة الإعدادية، أن أعمال التصحيح تتم فى 5 مدارس وهى "مدرسة الخياط الإعدادية بنات، والثانوية التجارية للبنات، وجمال فرغلى سلطان" الإمام على بن أبى طالب الابتدائية، سميح السعيد الرياضية ".

وأضاف معوض أن أعمال التصحيح بدأت منذ اليوم وتنتهى بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصى 10 أيام، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح بلغ 2140 معلمًا، بالإضافة لموجه عام لكل مادة وآخر لكل غرفة، كما بلغ عدد الإداريين المشاركين بأعمال التصحيح 160 إداري.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط كانوا قد أنهوا الخميس الماضى، امتحانات النصف الأول من العام الدراسى.

بدء تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لإعدادية أسيوط
بدء تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لإعدادية أسيوط
بدء تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لإعدادية أسيوط
بدء تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الأول لإعدادية أسيوط
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