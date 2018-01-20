أول فبراير.. بدء تصوير «الوصية» لأكرم حسنى

يبدأ الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد أمين تصوير مسلسلهما الجديد «الوصية» خلال عشرة أيام من الآن، وبالتحديد بداية فبراير المقبل، وذلك بسبب تأجيل التصوير لمشاركة أكرم فى فيلم «البدلة» للفنان بطولة تامر حسنى.



وكان طاقم عمل «الوصية» قد أجرى عدة جلسات عمل، واقترب المخرج خالد الحلفاوى من إنهاء كل التحضيرات اللازمة لبدء العمل الذى يخوض به أكرم وأمين السباق الرمضانى للمرة الأولى.



ويصور المخرج خالد الحلفاوى مشاهد العمل داخل محافظتى القاهرة والجيزة، ويشارك فى البطولة ريم مصطفى وخالد كمال، ومن تأليف أيمن وتار.