القاهرة : السبت 20 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
11:03 ص

النيابة تقدم لقاضي «بيت المقدس» إخطارين بـ«إعدام» و«وفاة» متهمين
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
10:10 م

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية
09:59 م

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا
08:52 م

الهجان: قنا فى قلب الرئيس.. و14 مليار جنيه استثمارات فى المحافظة
مصر
السبت 20/يناير/2018 - 11:35 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة على خطى الوجه البحرى والقبلى اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علا غزال
dostor.org/2027605

أصدر المركز الإعلامي لهيئة السكة الحديد بيانا صحفيا، عن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة، اليوم.

ومن المتوقع تأخر خط القاهرة الإسكندرية 20 دقيقة، وخط القاهرة السد العالى 40 دقيقة.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة، فإن خط بنها بورسعيد من المقرر أن يتأخر 15 دقيقة، وخط طنطا المنصورة دمياط 20 دقيقة، وذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم

منذ يومين

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية

منذ يومين

الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار

منذ يومين

بالمستندات.. كارثة بيئية فى الجيزة بسبب إهمال 18 محرقة للنفايات الطبية

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

منذ 3 أيام

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة

الآن

انتشار أمنى بمحيط «الوطنية للانتخابات» فى أول يوم لتلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

اليوم.. شريف إسماعيل يعود لممارسة مهام عمله بعد غياب شهرين

بعد قليل.. بدء تلقى طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

إحالة وكيل نيابة متهم بقتل سمسار بالقاهرة الجديدة للجنايات

تفاصيل تحقيقات النيابة في اتهام فتاة بالعياط لأمين شرطة باغتصابها (صور)

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

ألبومات الصور

عزاء الكاتب الصحفي صبري موسى

غيوم فى سماء القاهرة

فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «نصرة القدس»

صور.. تشييع جثمان الكاتب صبري موسى.. وانهيار زوجته

نجم الساعة

«تويتر» يُغلق ألف حساب مرتبط بوكالة دعاية مقرها روسيا

ads
الأكثر قراءة

إحالة وكيل نيابة متهم بقتل سمسار بالقاهرة الجديدة للجنايات

تفاصيل تحقيقات النيابة في اتهام فتاة بالعياط لأمين شرطة باغتصابها (صور)

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

كشكول

"جامعة الأزهـر": نطوِّر المناهج الإسلامية لتتناسب مع "التخصصات"

"العالمية لخريجي الأزهر": نوثق علاقاتنا بالأعضاء في العالم أجمع

رئيس جامعة كفـر الشيخ يطلق أسبوع كليات التربية الرياضية

رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة: خطاب الرئيس تاريخي

"مرفت بهجت" مديرا للمدينة الجامعية لطالبات الأزهر بأسيوط

منوعات

«فيسبوك» تعتزم إجراء تغيير هائل فى نوع الأخبار المعروضة على منصتها

أبرد مكان على وجه الأرض.. هكذا يأخذ سكان «سيبيريا» الصور السيلفى

فنان يحول الساعات الخردة لمجسمات فنية

المثقف

«الحمامصي» من محبسه لوزير الداخلية: النقد في المرة القادمة سيكون أشد وأمر

ولاد الكار

القبطان لـ«الإعلاميين الأفارقة »: مصر تمد يدها إلى جميع الأشقاء في إفريقيا

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: اختر ما تشعر بأنه مناسب لك

الصحة

اكتشاف علاج جديد يُحجّم من تكاثر السرطان

الدستور على فيسبوك
ads