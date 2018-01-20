السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة على خطى الوجه البحرى والقبلى اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة السكة الحديد بيانا صحفيا، عن التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة، اليوم.



ومن المتوقع تأخر خط القاهرة الإسكندرية 20 دقيقة، وخط القاهرة السد العالى 40 دقيقة.



وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة، فإن خط بنها بورسعيد من المقرر أن يتأخر 15 دقيقة، وخط طنطا المنصورة دمياط 20 دقيقة، وذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات.