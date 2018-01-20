نبيل فؤاد: حديث «عنان» عن الأوضاع الداخلية «غير صحيح»

قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن حديث الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن تردى الأوضاع الداخلية فى البلاد محاولة لتخفيض أسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه أمر تقديري، لكن الأعمال هى الفيصل وهى التى ستتحدث عن نفسها.



ولفت مساعد وزير الدفاع الأسبق فى تصريحات لـ" الدستور" إلى أن ما قاله عن تآكل دور الدولة فى ملف الإرهاب غير صحيح، فمصر بذلت جهودًا كبيرة فى محاربة الإرهاب، لكن الأزمة فى قضية الإرهاب أن مصر تحارب عدوا غير مرئي وتواجه قوى دولية وداخلية توفر الملجأ والسلاح والعلاج للعناصر الإرهابية، مشددًا على أن مصر تسير فى طريقها السليم نحو القضاء على الإرهاب لكن ذلك سيأخذ وقتًا.