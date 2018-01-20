«مطر»: التحالف السياسى يعلن رسميًا دعمه للسيسى بالانتخابات الرئاسية

أكد تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر، والمتحدث الرسمي باسم التحالف السياسي المصري، أن مؤتمر "الشباب يتحدث" المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، هو بداية حقيقية لاهتمام الأحزاب بالشباب المصري، الذي يحاول أن يثبت نفسه علي الساحة، وذلك انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف مطر في كلمته بالمؤتمر، أن الأحزاب المشكلة للتحالف تتعاون معًا من أجل توحيد جهود الشباب والعمل علي بناء مصر، معلنا دعم التحالف للرئيس عبدالفتاح السيسي ومبايعته لفترة ثانية.

