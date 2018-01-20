متوسط تأخيرات السكة الحديد 35 دقيقة للوجهين القبلى والبحرى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة السكة الحديد بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، أعلن خلاله عن أن متوسط التأخيرات قطارات المسافات الطويلة بلغ 35 دقيقة، بنسبة تأخير 8% بمعدل 6 قطارات من أصل 74 قطارًا تعمل بالوجه القبلى.



ووفقا لما جاء في البيان فإن عدد القطارات بالوجه البحرى 129، المتأخر منها 4 قطارات بنسبة تأخير %، وبلغ متوسط التأخيرات 30 دقيقة.



وحسب البيان، فإن قطارات المسافات المتوسطة التى يبلغ عددها 664، تأخر منها 8 قطارات بنسبة تأخير %، وبلغ متوسط التأخير 30 دقيقة.

