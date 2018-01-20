ضبط سيارة نقل محملة بـ600 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء، وضبط السلع منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط «س.س.ا» - 39 عاما - قائد السيارة رقم «س ى ر 617 نقل» لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة على السيارة قيادته، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته 600 لتر سولار مدعم.



وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

