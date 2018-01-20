«عبدالعال» يتوجه إلى مملكة البحرين على رأس وفد برلماني

يُغادر مساء اليوم السبت، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على رأس وفد برلماني إلى مملكة البحرين الشقيقة، تلبية للدعوة الموجهة له من أحمد بن إبراهيم راشد الملا، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.



وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة على المستوى البرلماني.



ويعقد الوفد البرلماني المصري خلال هذه الزيارة، عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين فى مملكة البحرين الشقيقة.



