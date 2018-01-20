12 منفذًا لطرح الأسمدة الحرة والمدعمة بالوادى الجديد

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى، اليوم السبت، عن افتتاح 12 منفذًا لبيع الأسمدة الحرة والمدعمة على مستوى المحافظة.



أكد المرسىي، أن المنافذ تطرح للمزارع التقاوى والمبيدات والميكنة الزراعية بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.



وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بدأت التعاقد على جرارات لتلبية مطالب المزارعين، بالإضافة إلى المعدات الزراعية التى تستخدم في عمليات الاستصلاح وتمهيد الأرض وتهيئتها للزراعة ثم التسميد والتبذير والحصاد.



ولفت إلى أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كل الخدمات للمزارعين، وأن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية سيكون لها دور في استصلاح مساحات من الأراضي لصالح الإنتاج داخل الوادي الجديد.