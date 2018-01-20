قاضي «بيت المقدس» يستمع لأقوال شهود الإثبات

قال فتحى عبد الرازق، شاهد الإثبات، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة- اليوم- بمعهد أمناء الشرطة في طرة، لسماع أقوال الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"- إنه عامل نظافة، وأتى للشهادة حول واقعة إطلاق النار على كمين بمدخل جامعة المنصورة، لافتا إلى أنه رأى الواقعة، وأن مُنفذيها كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، وهم مُسلَّحِين.



وأضاف الشاهد، أن إطلاق النار نتج عن وفاة أفراد الكمين الثلاثة، من بينهم أميني شرطة، بعد إصابتهما بطلقات متفرقة بجسديهما.



فيما أوضح عبد العزيز العربي- شاهد الإثبات الثالث، أنه رأى واقعة الهجوم على الكمين من قبل 4 ملثمين، لافتا إلى أن 3 من أفراد الكمين أصيبوا فيه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين، تهمًا، بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة.



وشملت الاتهامات: "ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان" وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.