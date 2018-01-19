29 يناير.. يعقوب الشاروني وسماح أبوبكر في ندوة «الكتابة للطفل بين ثلاثة أجيال»

ينظم الملتقي العربي لناشري كتب الأطفال، ندوة «الكتابة للطفل بين ثلاثة أجيال»، 29 يناير، ضمن فعاليات قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ«49».



ويشارك في الندوة عدد من كتاب الأطفال، أبرزهم يعقوب الشاروني، وسماح أبو بكر عزت، والكاتبة والناشرة الدكتورة شيرين كريدية، ويديرها الدكتورة سهير المصادفة مسئولة البرامج الثقافية في الهيئة المصرية العامة للكتاب.