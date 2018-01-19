رئيس «الطاقة الذرية» يجتمع بالعاملين بـ«النظائر المشعة» لتحديد مصيرهم بعد إغلاقه

علمت «الدستور» من مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، أن الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس الهيئة الطاقة الذرية، التقى أول أمس بالعاملين بالمركز الإقليمي للنظائر المشعة، بناءً على طلب العاملين بالمركز لمقابلته للوقوف على آخر مستجدات الأمر بعد غلق مقر عملهم بالدقي، وعدم معرفة مصيرهم، وكذلك انسحاب مصر من الاتفاقية المبرمة مع الدول العربية بإنشاء المركز.



وأوضح المصدر أن رئيس الهيئة أبلغ العامين بالمركز أنه يسعى لحل مشكلاتهم، سواءً بالنقل للعمل بهيئة الطاقة الذرية، وهو الأمر الذي طلبه العاملون أو بتسوية معاشاتهم، مشددًا على عدم ظلمهم، وفي سبيل ذلك سيرفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهم، بالتشاور مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.



وفي سياق ذلك، قال أحد العاملين بمركز النظائر الذي تم إغلاقه - فضل عدم ذكر اسمه - إن قرار إغلاق المركز عاد عليهم بالضرر، مشيرًا إلى أن ما كانوا يتقاضوه من مرتبات بسيطة كان دخلهم الوحيد، وأنهم أفنوا أعمارهم في خدمة المركز، قائلًا: «والله الواحد فينا كان بيشتغل 3 وظائف بالمركز، نظرًا لقلة عددنا الذي لم يتجاور 14 فردًا».



وناشد العامل جميع المسؤولين بالنظر إليهم بعين الرأفة حتى لايضيع مستقبهم ومستقبل أسرهم، وأن كل واحد منهم لايملك عمل آخر، لافتًا إلى أن قرار نقلهم لايكون مستحيلًا بتوزيعهم داخل هيئة الطاقة الذرية أو وزارة الكهرباء.



يذكر أن المركز الذي تم إغلاقه الشهر الماضي للنظائر المشعة أنشىء بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 1963 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر طبقًا للاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول العربية، وهو مركز يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ذات طابع إقليمي، وكان لإنشاء المركز تأييد من كافة الدول العربية مما أدى للتصديق على اتفاقية إنشائه.