القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 11:37 م

«مش لوحدك» تنظم مؤتمر «شعب بجد» لدعم مؤسسات الدولة غداً

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار
dostor.org/2027314

تنظم حملة «مش لوحدك» بالتعاون مع أمانة حزب المؤتمر في الجيزة، غدًا، مؤتمرًا جماهيريًا تحت شعار «شعب بجد» لدعم مؤسسات الدولة في حربها ضد المؤامرات الداخلية والخارجية.

ويعقد المؤتمر بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وعلى رأسهم هيام حلاوة ومحمد عرابي ومحمود الشريف أعضاء البرلمان، وبعض شيوخ القبائل العربية واللواء أحمد زغلول والسفير فوزي من وزارة الخارجية.

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