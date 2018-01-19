روسيا تجدد دعوتها لعقد لقاء بين أبومازن ونتنياهو دون شروط مسبقة

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن مقترح موسكو بشان عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يزال على الطاولة، ودون شروط مسبقة.



وأضاف لافروف في تصريحات له: «اقترحنا على نتنياهو وعباس عقد لقاء في موسكو دون شروط مسبقة، وهذا الاقتراح لا يزال قائمًا، وحسبما أفهم فإن الرئيس الفلسطيني على استعداد لمثل هذا اللقاء».



وتابع: «ستكون لدينا اتصالات قريبا مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، ونحن نود سماع الفرص المتوفرة للخروج من هذا الوضع الصعب».



وانتقد لافروف القرار الأمريكي بتقليص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، مؤكدًا أنه يقوض الجهود لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، ونحن سنتشاور مع كل البلدان المعنية، وسنرى ما يمكن عمله.



