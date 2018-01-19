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الجمعة 19/يناير/2018 - 11:15 م

عقب إلقاء القبض عليه.. جدل باتحاد الناشرين المصريين حول مصير رئيسه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الضمراني
dostor.org/2027307

أثار نبأ إلقاء القبض على الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين وترحيله إلى قسم العجوزة، حالة من الجدل بين أعضاء الاتحاد، حول مصير رئيسه عقب فوزه بأعلى الأصوات في انتخابات التجديد النصفي، أمس الأول.

وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها داخل اتحاد الناشرين المصريين، إنهم سينتظرون قرار النيابة، صباح غدٍ السبت، تجاه عادل المصري، ومن ثم سيقرر المستشار القانوني للاتحاد سواء تجديد استمرار رئاسته للاتحاد، أو شطبه من جدول أعضائه.

وألقت قوات قسم أول أكتوبر القبض على عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين، وتم ترحيله إلى قسم العجوزة، حيث ينتظر ترحيله صباحًا إلى نيابة العجوزة للتحقيق معه في قضية تزوير العلامة التجارية لدار أطلس الأردنية للنشر، والتي قضت المحكمة فيها بالحكم على «المصري» بغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه، وقد حجزت المحكمة على شقته وأثاثها إلا أنه نقل الأثاث مما أدى للحكم عليه بالتبديد.

ودخل «المصري» في مشاجرة، أمس، اقتيد على إثرها إلى قسم أول مدينة أكتوبر، وعند الكشف على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ظهر حكم التزوير والتبديد الهارب منه.

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