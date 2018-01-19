مصدر بـ«الكهرباء»: اختلاس 1.5 مليون جنيه.. و4 محصلين في دائرة الشك

قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ الوزارة تجري حاليًا تحقيقات موسعة مع رؤساء القطاعات التجارية في شركة «مصر العليا لتوزيع الكهرباء» في أسوان، على خلفية وجود مخالفات مالية بالشركة تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه من إيرادات القطاع.



وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لـ«الدستور»، أنَّ التحقيقات المبدئية كشفت تلاعب محصلين في الفواتير الخاصة ببعض العقارات وتسجيلها على أنها مغلقة.



وأشار إلى أنَّ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أرسل لجنة إلى أسوان للتحقيق في الواقعة المتهم فيها أربعة محصلين في شركة «مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، وأعدت اللجنة تقريرًا مساء أمس للعرض على الوزير ورئيس الشركة القابضة الكهرباء، المهندس جابر الدسوقي.



ولفت المصدر إلى أنَّ نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية قدم اعتذارًا عن منصبه وتمَّ تعيين شخص آخر بدلًا منه، مؤكدًا أنَّ هناك مخالفات مالية أخرى سيتم الكشف عنها.



