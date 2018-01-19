3 فبراير.. بدء الدراسة بمعهد محاماة المنيا

بدأت الدراسة بمعهد محاماة نقابة المنيا الفرعية، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، لجميع محامين الجدول العام، طبقًا لقرار مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بإنشاء معهد للمحاماة بكافة فرعيات الجمهورية وفقًا لنص القانون.



وقال محمد الكسار عضو العامة إنه التقى الدكتور حسن سند عميد كلية حقوق المنيا، بحضور النقيب عز راشد، للتنسيق بشأن بدء الدراسة، بمدرج الكلية، حيث قدم العميد العديد من التسهيلات من المواد العلمية ووضع شاشة عرض بالإضافة إلى كافة الأدوات اللازمة لتهيئة المكان استعدادًا لاستقبال المحامين، وذلك بالتواصل وتحت إشراف النقيب العام.



وأشار الكسار إلى عدد المحامين المشتركين حتى الآن بالنقابة الفرعية، والذي بلغ عددهم 400 محامٍ، على أن يستمر فتح باب الاشتراكات حتى نهاية شهر يناير الجاري، ووجهت النقابة الفرعية نقيبًا وأعضاء الدعوة لجميع رجال القانون والشخصيات العامة لحضور ذلك الافتتاح، الذي يعد يومًا سيذكره التاريخ، وخلق جيل جديد مثقف.



