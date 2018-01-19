القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 10:53 م

أمين «المحامين» بالسويس يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة غدًا

أمين «المحامين» بالسويس
الحسين عبيد
dostor.org/2027301

يعقد محمد صلاح عجاج، أمين نقابة المحامين بالسويس، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا السبت، لإعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر المنتدى المصري للحوار والثقافة بجاردن سيتي.

وقال عجاج، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه نجح في جمع 5 آلاف توكيل، لافتًا إلى أنه قدم طعنا ضد مهلة الهيئة العليا للانتخابات.

وأضاف «عجاج» أنه لا يعول على نقابة المحامين في انتخابات الرئاسة بل لديه رؤية أوسع، مشيرًا إلى أنه سيعلن تفاصيل ترشحه خلال الأيام المقبلة.

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