افتتاح المدرسة العلمية الدينية الأولى في الغربية

أعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، اليوم، افتتاح المدرسة العلمية الدينية الأولى للراغبين في الحصول على إجازة معتمدة في أحد التخصصات بمسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، التابع لإدارة أوقاف طنطا أول تحت رعاية الشيخ بكر عبدالهادي صالح وكيل الوزارة، والشيخ رمضان مراد وكيل المديرية والشيخ محمد عبدالموجود المشرف العام على المسجد الأحمدي.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه سيتم بدء فعاليات المدرسة يوميًا من السبت إلى الأربعاء، عقب صلاة المغرب مباشرةً في المواد التالية: «الفقه والتفسير والحديث والسيرة والتصوف الإسلامي» على أيدي أئمة متخصصين، ويمنح المنتظم في المدرسة إجازة معتمدة من وزارة الأوقاف المصرية.



وكشف وكيل الوزارة عن أن الدكتور محمود الهلالي عبدالصمد إمام المسجد الأحمدي سيدرس مادة الفقه، يوم السبت، أسبوعيًا وشرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد، ويوم الأحد يشرح الدكتور علي صابر عبدالباري مادة التصوف الإسلامي، وشرح كتاب الحكم العطائية.



وأضاف الهلالي أن، الإثنين والثلاثاء سيدس الدكتور السيد محمد رداد مادة التفسير، وشرح كتاب المنتخب في التفسير، مشيرًا إلى أن الدكتور توفيق بدر سيدؤس مادة السيرة وشرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمزي، ويوم الأربعاء يدرس الدكتور علي ماهر يوسف مادة الحديث وشرح كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي.



