القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 10:43 م

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور نقيب صيادلة مصر

بالصور.. محافظ بورسعيد
بورسعيد .. احمد الجمال
dostor.org/2027298

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية التي نظمتها نقابة الصيادلة بالمحافظة في إحدى القرى السياحية الشهيرة، تحت عنوان «يوم الصيدلي»، بحضور دكتور محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر.

وهنأ المحافظ الصيادلة الجدد بمناسبة الالتحاق بالمهنة التي وصفها بالنبيلة، مؤكدًا لهم أنه من اليوم عليهم تحمل المسؤولية في الأخلاق والعمل، وأن يكونوا خير نتاج لجهود أولياء أمورهم في تربيتهم ودعمهم.

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عما تشهده المحافظة من مشروعات ضخمة تضمن مستقبل أفضل لهم ولأجيال بعدهم، مطالبهم بأن يكونوا خير داعم للوطن ولمسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها.

وبدأت الاحتفالية بالترحيب بالصيادلة الجدد من حديثي التخرج والمنضمين ​​مؤخرًا للنقابة، أعقبها تكريم الصيادلة الحاصلين على درجة الدكتوراه، ورواد مهنة الصيدلة بالمحافظة وأسر الصيادلة الذي توفوا خلال العام الجاري، وعدد من المتميزين في أنشطة النقابة، بالإضافة إلى تكريم المحافظ ونقيب صيادلة مصر ومدير الصحة بالمحافظة، وصاحب إحدى شركات الأدوية.

شارك بالاحتفالية الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء بمجلس النقابة العامة للصيادلة، ودكتور عبدالوهاب محمد قوطة، نقيب عام الصيادلة ببورسعيد، ودكتور أحمد عليوة، أمين عام النقابة، الأستاذ الدكتور عاطف عبدالباقي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية، وأعضاء مجلس النقابة بالمحافظة، وأعضاء نقابة الصيادلة وأسرهم.

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور نقيب صيادلة مصر
بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور نقيب صيادلة مصر
بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية «يوم الصيدلي» بحضور نقيب صيادلة مصر
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