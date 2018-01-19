إخراج جثتين لسيدة وطفلتها تفحمتا في حريق بإمبابة (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، حريقًا نشب في منزل بمنطقة إمبابة، والذي أسفر عن تفحم سيدة وطفلتها وإصابة اثنين آخرين بينهما مجند.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا باندلاع حريق في عقار بشارع مراد بإمبابة وعلى الفور تمَّ الدفع بسيارات الإطفاء والتي تمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأدى الحريق إلى انهيار سقف المنزل الخشبي على ربة منزل (38 عامًا) وطفلتها 3 أعوام ما أدى لتفحمهما، كما أصيب اثنان من الجيران باختناق وحروق بنسبة 5%.



وانتقل إلى موقع الحريق العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، وتمكنا من منع زوج المتوفاة من الصعود إلى المنزل المحترق فور علمه بالحادث وساهمت مباحث إمبابة في إطفاء الحريق برفقة قوات الحماية المدنية.



وأخرجت القوات، جثتي المتوفيتين وتمَّ نقلهما والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.



