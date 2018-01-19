«صحة الإسكندرية» تعلن حصاد 2017

قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إنه تم خلال عام 2017 الانتهاء من تطوير وتحديث 395 سرير عناية مركزة للأطفال والكبار وحضانات، كما يجري حاليًا إضافة أسرة عناية مركزة جديدة بـ 10 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية هي مستشفيات رأس التين العام، والجمهورية العام، والعامرية العام، وأبو قير المركزي، وبرج العرب المركزي، وجمال حمادة المركزي، والحميات، وأطفال فوزي معاذ، وصدر كوم الشقافة، وصدر المعمورة.



وأوضح أنه تم إضافة أسرة عناية مركزة جديدة ليصبح عددها 174 سريرًا بنهاية عام 2017، مقابل 82 سريرًا عناية في عام 2014، وأصبحت 89 سرير عناية في عام 2015 ثم 124 في عام 2016، بينما تم إضافة وتطوير حضانات جديدة ليصل عددها إلى 221 حضانة بنهاية عام 2017 مقابل 150 حضانة في عام 2014 و156 حضانة في عام 2015 و187 حضانة في عام 2016.



وأشار إلى أن الاسكندرية يوجد بها حاليًا 4826 سريرًا بمستشفيات وزارة الصحة، موزعةً على 27 مستشفى منها 16 مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية مقابل 3685 سريرًا في مستشفيات و3487 سريرًا في المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.



وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية حصلت على المركز الأول في مجال مكافحة العدوى على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية، كما حصلت مستشفى رأس التين على أفضل مستشفى عام في مصر، ومستشفى الحميات على أفضل مستشفى حميات من بين 42 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية لعامين متتاليين 2016 و2017، والمركز الأول عربيًا في مجال التقصي الوبائي، مشيرًا إلى أن المعامل المركزية في الإسكندرية حصلت على شهادة الاعتماد الدولي طبقًا لمواصفات الأيزو رقم 17025، كما حصلت المديرية على الجودة العالمية 9001.



وأشار إلى أن 98% من الوحدات الطبية على مستوى المحافظة حصلت في عام 2017 على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة مقابل 40% من الوحدات في عام 2014 و65% في عام 2015 و90% في عام 2016.



ولفت إلى أنه تم اعتماد 8 مليون جنيه لتطوير المبنى الجديد بمستشفى الجمهورية العام، فضلًا عن اعتماد إعادة إنشاء مستشفى العجمي المركزية بـ 54 مليون جنيه.



وكشف أنه تم خلال العام 2017 الترخيص لـ 284 صيدلية جديدة، وصدور 88 قرار غلق تجاري لوجود مخالفات وإدارتها دون ترخيص، وعمل 1564 زيارة تفتيشية مفاجئة لمخازن الأدوية، وتحرر خلالها 1431 محضرًا، كما تم الترخيص لـ809 منشأة طبية خاصة جديدة ما بين مستشفيات ومراكز طبية تخصصية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة، وعمل 4428 زيارة تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، واستصدار قرارات غلق إداري لـ 1767 منشأة طبية خاصة.