القاهرة : السبت 20 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:57 م

«خطة ترامب للسلام» تتجاهل تحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المدن المحتلة
08:31 م

حلم الشياطين هل يُنهى سانشيز عصر «أتوبيس مورينيو»؟
07:14 م

تعرف على سعر السيارة «Audi» الجديدة
05:14 م

سنة أولى رئاسة لـ«ترامب».. وعود وهمية وفشل متوالٍ
08:02 ص

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة اليوم
07:37 ص

غدًا.. محاكمة 213 متهمًا بقضية «تنظيم بيت المقدس»
04:34 ص

أمريكا: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
01:48 ص

الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة للهيئات الحكومية
10:10 م

تأخر إقلاع طائرتين إلى الكويت والسعودية لسوء الأحوال الجوية
09:59 م

بعد رسالة «الأسف والندم».. نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لعلمها فورًا
08:52 م

الهجان: قنا فى قلب الرئيس.. و14 مليار جنيه استثمارات فى المحافظة
08:44 م

تفاصيل عملية «غضب الصحراء» لمحاربة العصابات السودانية في ليبيا
محافظات
الجمعة 19/يناير/2018 - 10:05 م

«صحة الإسكندرية» تعلن حصاد 2017

الدكتور مجدي حجازي
الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية
أحمد عاشور
dostor.org/2027287

قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إنه تم خلال عام 2017 الانتهاء من تطوير وتحديث 395 سرير عناية مركزة للأطفال والكبار وحضانات، كما يجري حاليًا إضافة أسرة عناية مركزة جديدة بـ 10 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية هي مستشفيات رأس التين العام، والجمهورية العام، والعامرية العام، وأبو قير المركزي، وبرج العرب المركزي، وجمال حمادة المركزي، والحميات، وأطفال فوزي معاذ، وصدر كوم الشقافة، وصدر المعمورة.

وأوضح أنه تم إضافة أسرة عناية مركزة جديدة ليصبح عددها 174 سريرًا بنهاية عام 2017، مقابل 82 سريرًا عناية في عام 2014، وأصبحت 89 سرير عناية في عام 2015 ثم 124 في عام 2016، بينما تم إضافة وتطوير حضانات جديدة ليصل عددها إلى 221 حضانة بنهاية عام 2017 مقابل 150 حضانة في عام 2014 و156 حضانة في عام 2015 و187 حضانة في عام 2016.

وأشار إلى أن الاسكندرية يوجد بها حاليًا 4826 سريرًا بمستشفيات وزارة الصحة، موزعةً على 27 مستشفى منها 16 مستشفى تابع لمديرية الشؤون الصحية مقابل 3685 سريرًا في مستشفيات و3487 سريرًا في المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية حصلت على المركز الأول في مجال مكافحة العدوى على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية، كما حصلت مستشفى رأس التين على أفضل مستشفى عام في مصر، ومستشفى الحميات على أفضل مستشفى حميات من بين 42 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية لعامين متتاليين 2016 و2017، والمركز الأول عربيًا في مجال التقصي الوبائي، مشيرًا إلى أن المعامل المركزية في الإسكندرية حصلت على شهادة الاعتماد الدولي طبقًا لمواصفات الأيزو رقم 17025، كما حصلت المديرية على الجودة العالمية 9001.

وأشار إلى أن 98% من الوحدات الطبية على مستوى المحافظة حصلت في عام 2017 على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة مقابل 40% من الوحدات في عام 2014 و65% في عام 2015 و90% في عام 2016.

ولفت إلى أنه تم اعتماد 8 مليون جنيه لتطوير المبنى الجديد بمستشفى الجمهورية العام، فضلًا عن اعتماد إعادة إنشاء مستشفى العجمي المركزية بـ 54 مليون جنيه.

وكشف أنه تم خلال العام 2017 الترخيص لـ 284 صيدلية جديدة، وصدور 88 قرار غلق تجاري لوجود مخالفات وإدارتها دون ترخيص، وعمل 1564 زيارة تفتيشية مفاجئة لمخازن الأدوية، وتحرر خلالها 1431 محضرًا، كما تم الترخيص لـ809 منشأة طبية خاصة جديدة ما بين مستشفيات ومراكز طبية تخصصية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة، وعمل 4428 زيارة تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، واستصدار قرارات غلق إداري لـ 1767 منشأة طبية خاصة.

الآن

تفاصيل «خطة ترامب للسلام».. سيادة أمنية لإسرائيل على مدن فلسطينية

«مصر العروبة»: سامى عنان يعلن ترشحه للرئاسة خلال دقائق

السيسي: بتحرج أكلم مسؤول الساعة 6 الصبح

بالفيديو.. بلغة الإشارة.. «محمود سمير» يترجم الأغانى للصم والبكم

الأكثر قراءة

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

حريق هائل في مول «هايبر وان» بـ6 أكتوبر (صور)

«مصر العروبة»: سامى عنان يعلن ترشحه للرئاسة خلال دقائق

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

ألبومات الصور

عزاء الكاتب الصحفي صبري موسى

غيوم فى سماء القاهرة

فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر «نصرة القدس»

صور.. تشييع جثمان الكاتب صبري موسى.. وانهيار زوجته

نجم الساعة

أسامة كمال: لدينا 200 تريليون قدم مكعب غاز بـ«المتوسط» تجعلنا من أكبر المصدرين

ads
الأكثر قراءة

انفراد.. القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين

حريق هائل في مول «هايبر وان» بـ6 أكتوبر (صور)

«مصر العروبة»: سامى عنان يعلن ترشحه للرئاسة خلال دقائق

بالصور.. حقيقة اعتزال «إيمى سمير غانم» الفن

كشكول

"عين شمس" تُكرم أستاذ رياضيات مصري بجامعة إنديانا الأمريكية

جامعة كفر الشيخ تبدأ رحلات الأقصر وأسوان والغردقة للطلاب

رئيس أمناء جامعة أكتوبر msa تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انفوجراف| خريطة خدمات مستشفيات جامعة أسيوط

جامعة القاهرة تكشف خطوات تطوير مستشفى "أبوالريش المنيرة والياباني"

منوعات

فيديوجراف.. «السيسي يترشح.. والعاصفة مستمرة» أبرز 5 أخبار اليوم

آخرهم «تامر حسني».. مشاهير في مرمى نيران الأطفال

آخرهم «ماجد المصرى».. فنانون يرفضون دخول بناتهم عالم التمثيل

المثقف

للأمهات.. إليك فعاليات حفلات توقيع كتب «ثقافة الطفل» بمعرض الكتاب

ولاد الكار

«الإعلاميين»: نسعى لإبرام بروتوكول مع «الوطنية للانتخابات»

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

أبرزها الحوت.. أبراج معروفة بأنها «ندابة»

الصحة

اختبار جديد للدم يكشف عن 8 أنواع من السرطانات

الدستور على فيسبوك
ads