البطريرك الماروني يغادر القاهرة إلى بيروت

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، متوجها إلى بيروت بعد زيارة لمصر شارك خلالها في فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الشريف لمواجهة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المدينة المقدسة.



وكان البطريرك الماروني اللبناني، أكد أن المؤتمر خطوة مباركة، مشيرًا إلى تقدير العالم العربي لمبادرات الأزهر الفاعلة لنصرة القدس.



وغادر البطريرك الماروني والوفد المرافق له على متن طائرة شركة طيران الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت.