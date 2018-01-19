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الجمعة 19/يناير/2018 - 09:42 م

أسرة سيد حجاب في احتفالات الأوبرا بمناسبة ذكراه السنوية الأولى دون دعوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الضمراني
dostor.org/2027280

نظمت دار الأوبرا حفلًا فنيًا في وداع الشاعر الكبير سيد حجاب، العام الماضي، في ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاته، ولم يدع أحد من أسرته لحضور الحفل، وهو ما تسبب في إثارة غضب محبيه آنذاك، ومع ذلك تم تفادي الموقف بتدخل الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، وحل الأزمة.

ومع حلول ذكرى وفاته الأولى، المقرر لها في 25 يناير الجاري، قررت دار الأوبرا المصرية أن تقيم حفلًا بهذه المناسبة، إلا أنها لم تتفاد ما حدث في احتفالية ذكرى الأربعين، حيث لم تدع أسرته للحفل رسميًا.

ينظم الحفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة كورال أطفال الأوبرا، الذي بدأ منذ قليل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشهد حضور عدد من أفراد أسرة الشاعر الكبير ولكن هذه المرة بـ«تذاكر»، وهو ما علمته «الدستور» بمصادر مطلعة بدار الأوبرا، حيث أكدوا على دخول أفراد أسرته لحفل ذكراه السنوي بتذاكر اشتروها وليست كدعوات رسمية لهم من قبل دار الأوبرا.

يتضمن الحفل نخبة من أعماله التي شكلت جزءا من الوجدان الفني وارتبطت في أذهان الجمهور بالعديد من القيم السامية، وتم توظيفها في أعمال درامية ناجحة منها «أرابيسك، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، ليالى الحلمية، الأيام، الشهد والدموع، البحار مندي، زمان الحب ولى، وداع، قال لي تعالى، سيدي يا سيدي، إبريق الشاي، بتسألي يا حبيبي، ياللا بينا تعالوا، والأغاني أداء أحمد سعيد، أحمد عفت، مي حسن، خالد عبدالغفار، آيات فاروق، ياسمين علي، سارة زكي، والمواهب الواعدة الطفلين عبدالرحمن علي وحور تامر.

المعروف أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية، وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، وتعاون مع كبار الملحنين مثل عمار الشريعي وبليغ حمدي، كما تغنى بكلماته أشهر المطربين، عرف بكتابة أشعار تترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني والوسية، برع في الكتابة للأطفال كما كتب أيضًا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2012، ورحل عن عالمنا في يناير 2017 تاركًا خلفه إرثًا فنيًا خالدًا.

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