القاهرة : السبت 20 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 09:39 م

إغلاق 5 منصات للتنقيب عن النفط بالولايات المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2027279

تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين ارتفعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «بيكر هيوز»، اليوم الجمعة، هبوط عدد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية بمقدار 5 منصات ليصل إلى 747 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

أما على صعيد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، فارتفعت بمقدار منصتين خلال نفس الفترة لتصعد إلى 189 منصة.

وتراجع سعر الخام القياسي «برنت» بنسبة 0.9% ليسجل 68.68 دولار للبرميل.

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