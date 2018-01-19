رسميًا.. «دسوقي» و«مشالي» يخوضان انتخابات «المهندسين»

كشف المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء، لتطوير الأداء والاتصال السياسي عن نيتهما للترشح لانتخابات نقابة المهندسين التكميلية على المقعدين التكميليين لشعبتي الميكانيكا والكهرباء، والمقرر انعقادها في الثاني من مارس المقبل.



وأكد المهندس جابر في تصريح لـ«الدستور» أنه اتخذ قرارا بخوض انتخابات المهندسين بعد دراسة جيدة، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين تستحق من أبنائها اهتمامًا كبيرًا بها وتأدية خدمات مميزة لأعضائها، وتقديم خدمات نقابية مميزة تليق بالمهندسين بشكل عام، وتحقيق طموحات شباب المهندسين بشكل خاص.



ومن جانبه، أشادت المهندسة صباح مشالي بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسون في كل القطاعات للنهوض بالدولة.



يذكر أنهما سيخوضان الانتخابات على قائمة المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق.



