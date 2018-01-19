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الجمعة 19/يناير/2018 - 11:47 ص

«نيويورك تايمز»: أمريكا تنقل سفارتها إلى القدس مطلع 2019

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2026741

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعجل إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ليتم بحلول 2019.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسئولين رفيعي المستوى، أن الإدارة الأمريكية تنوي نقل مكتب السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى مبنى القنصلية في حي «أرنونا» جنوبي القدس، حيث سيبدأ فريدمان بالعمل في المبنى الجديد عام 2019، وذلك إلى حين اكتمال بناء السفارة الجديدة داخل المدينة.

وأضافت أن خطط الإدارة الجديدة تجاه القنصلية تشير إلى أنها لم تعد تهتم بتبعيات القرار السياسي بنقل السفارة، وللاحتجاج الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح مؤخرا بأنه متأكد من أن واشنطن ستنقل سفارتها إلى القدس قبل نهاية 2018، إلا أن ترامب نفى ذلك قائلا إن «ذلك ليس ضمن المخطط».

وأشارت إلى أن «فريدمان» اقترح على الإدارة الأمريكية، مدعوما من مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير، انتقال طاقم السفارة مبدئيا من تل أبيب إلى مقر قنصليتها في القدس إلى حين استكمال بناء المبنى المقرر للسفارة، إلا أن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون طلب تأجيل الانتقال لحين استكمال بناء المبنى، من منطلق حماية طاقم الموظفين من أي تداعيات أمنية.

وتشير الصحيفة إلى أن مبنى «أرنونا» الواقع بالقرب من الخط الأخضر في القدس، والذي يصدر التأشيرات ويقدم خدمات للمواطنين الأمريكيين، يتم تهيئته لقدوم السفير فريدمان لتنفيذ مهام «سرية».

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