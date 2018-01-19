الليلة.. عزاء صبرى موسى فى مسجد عمر مكرم

يقام، اليوم الجمعة، عزاء الكاتب الكبير «صبري موسى» بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.



وكان صبري موسي قد رحل عن عالمنًا، صباح أمس، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية.



صبري موسى كاتب روائي وصحفي وسيناريست، ولد في محافظة دمياط عام 1932، من كتاب القصة البارزين في مصر، تخرج فى مدارس دمياط، واشتغل في الصحافة، وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو، ومن أشهر أعماله «حادث النصف متر، السيد من حقل السبانخ، فساد الأمكنة».