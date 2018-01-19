حملة مكبرة على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط «م م م» 54 سنة صاحب مخبز، منطقة الحضرة القبلية، دائرة قسم باب شرقي، بحوزته ماكينة صرف خبز رقم 20808 خاصة بمخبزه الكائن شارع قنال المحمودية، دائرة قسم ثان الرمل.



كما تم ضبط 42 بطاقة تموين ذكية لاستخدام ماكينة مخبزه لحسابه البنكي دون وجه حق، و2000 رغيف بلدى مدعم، أثناء استقلاله السيارة رقم «س ي م 6175 مصر»، قادمًا من محافظة البحيرة، وجارٍ العرض على النيابة.



وفى مجال عدم حمل شهادة صحية؛ تم ضبط 9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.