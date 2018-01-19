ضبط لصوص اقتحموا صيدلية وسرقوها بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط 3 لصوص سرقوا صيدلية بالسويس، بعد ساعتين فقط من ارتكاب جريمة السرقة.



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة السويس، بتحرير مالك صيدلية بمنطقة الملاحة الكينية، محضرا بقيام لصوص بسرقة صيدلية.. وبتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية الأمن، تم تحديد المتهمين بعد إجراء تحريات أمنية.



وخلال ساعتين فقط من ارتكاب اللصوص الجريمة، تم القبض على اللصوص الثلاثة، واستعادة المسروقات.