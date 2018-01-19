تحريات لكشف غموض اختفاء طفل استدرجه مجهولان في العياط

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض اختفاء طفل بالعياط، وذكر والده أنه يعمل سائق توك توك، وأن شخصين استدرجاه بحجة توصيلهما ثم اختفى عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



تلقى الرائد أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغًا من عامل أفاد فيه باختفاء ابنه «محمود رفيق، 15 سنة»، وأضاف أن ابنه يعمل سائق توك توك، وخلال تواجده بموقف التوك توك الخاص بقرية البليدة، طلب منه شخصين توصيلهما، ثم استدرجاه واختفى عقب ذلك.



تحرر محضر بالواقعة، وتجرى مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض اختفائه، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.