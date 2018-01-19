القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الجمعة 19/يناير/2018 - 11:38 ص

حملات مكثفة لضبط المخالفين لقواعد المرور بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2026726

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المكثفة لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور، وارتكاب المخالفات التى تؤدى إلى إعاقة حركة سير السيارات، وتتسبب فى حدوث اختناقات بالشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأسفرت الحملات بإشراف اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن ضبط 5444 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين 1892 انتظار خاطئ، 24 من دون رخصة قيادة، 37 من دون رخصة تسيير، 5 حجز سيارة، 1499 متنوعة.

كما تم ضبط 32 سحب دراجة نارية، و26 حجز دراجة نارية، و1929 مخالفة على نموذج 125، و78 تجاوز سرعة، و69 حملة مطالع ومنازل كبارى، و76 حمولة زائدة، إلى جانب 29 دخان كثيف، و21 صلاحية فنية للسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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