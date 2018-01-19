القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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اقتصاد
الجمعة 19/يناير/2018 - 11:38 ص

237 مليون إجمالى صادرات النحاس خلال 2017

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علا العلاف
dostor.org/2026725

شهدت صادرات قطاع النحاس، زيادة بنحو 47%، طبقًا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء خلال عام 2017.

وسجل إجمالى الصادرات نحو 237 مليون دولار خلال، مقابل 162 مليون دولار فى عام 2016.

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