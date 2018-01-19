237 مليون إجمالى صادرات النحاس خلال 2017
شهدت صادرات قطاع النحاس، زيادة بنحو 47%، طبقًا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء خلال عام 2017.
وسجل إجمالى الصادرات نحو 237 مليون دولار خلال، مقابل 162 مليون دولار فى عام 2016.
شهدت صادرات قطاع النحاس، زيادة بنحو 47%، طبقًا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء خلال عام 2017.
وسجل إجمالى الصادرات نحو 237 مليون دولار خلال، مقابل 162 مليون دولار فى عام 2016.
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