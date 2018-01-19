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الجمعة 19/يناير/2018 - 11:37 ص

«رانيا مصطفى».. قصة ملكة جمال عربية مع «العرش»

صورة من الحدث
صورة من الحدث
شيماء دهب
dostor.org/2026724

أعلنت الجهة المسؤلة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال العرب، سحب اللقب من رانيا مصطفى، صاحبة لقب 2016، لمخالفتها بروتوكول التعاون الخاص بالمسابقة، وهدد القائمون على المسابقة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشفت مصادر داخل المسابقة، أن هناك خلافًا نشب بين حنان نصر، منظمة المسابقة، ورانيا مصطفى، تطور إلى التلفظ بشتائم وعبارات نابية وتشاجر، واتهمت رانيا منظمة المسابقة بأن لقب 2017 ذهب لمن لا يستحقه، وأنها الأولى بالحصول عليه.

وأضافت المصادر أن حنان نصر بصدد رفع دعوى سب وقذف ضد رانيا مصطفى، تتهمها فيها بالتشهير بمنظمي المسابقة، مما يخالف بنود العقد الذي سبق وأقرت به.

وكان حفل تتويج ملكة جمال العرب في ديسمبر الماضي، قد شهد وقوع مشادة كلامية بين والدة رانيا مصطفى ومنظمة المسابقة حنان نصر ومنظمة مهرجان السياحة العربية في دورته الـ11، إذ لم تتضمن أسماء المتأهلات في نهائي حفلة ملكة جمال العرب اسم «رانيا»، مما دفع والدتها لاتهام اللجنة بظلم ابنتها.

وردت «حنان» على اتهامات الوالدة، بأن المسابقة تضمنت عدة فعاليات، منها مسابقة الطبخ واختبارات الصحة النفسية والتدريب على «الكات ووك»؛ الاختبارات التحريرية التي تشمل 80 درجة من أصل 100، بحيث يبقى 20 درجة يجري احتسابها في حفل التتويج، كما أن رانيا لم تحضر مسابقة الطبخ وحصلت على صفر في السلوك.

وقالت والدة رانيا خلال الحفل: «أنا بنتى أحسن بنت في الدنيا»، وطالبت حنان نصر الأمن بالتواجد بجوار والدة رانيا وتهدئتها، لحين غاردت مغادرتهما.

من جانبه قالت حنان نصر، في تصريح لـ «الدستور»، أن رانيا مصطفي سبق وظهرت عبر وسائل الإعلام والفضائيات دون أخذ إذن مسبق من ادارة المسابقة، الأمر الذي يخالف كل القوانين، مشيرة إلى أنها «سبت المسابقة والإدارة القائمة عليها.. ونحن لن نقبل ذلك، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها».

«رانيا مصطفى».. قصة ملكة جمال عربية مع «العرش»
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