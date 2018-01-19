«مجلس الشباب المصري» يدشن برنامجًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، عن تدشين البرنامج الوطنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨، واختيار المتميزين لإصدار تصاريح متابعة لهم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنه سيتم تدريب الشباب المشاركين على كيفية متابعة ومراقبة الانتخابات، مضيفًا أن البرنامج يتضمن 10 بنود تدريبية.



وأضاف فى تصريح لـ«الدستور» أن التدريب سيتضمن تعريف الشباب بتاريخ الانتخابات، والنظام الانتخابى ومبادئ الديمقراطية، ودور المجتمع المدنى وجمهور الناخبين، وكيفية إجراء عملية التصويت وفرز وحصر الأصوات، ووسائل الرقابة والمتابعة فى العملية الانتخابية، ومعايير وضوابط الشفافية، والمعايير الخاصة بالإدارة الانتخابية وموظفى الانتخابات والمراقبين عليها، والإطار القانونى والمؤسسى لنزاهة الانتخابات، والرقابة والمتابعة الدولية للعملية الانتخابية، ونموذج محاكاة ليوم التصويت للتدريب العملى على كيفية متابعة ورصد وتقييم العملية الانتخابية.