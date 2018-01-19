«التضامن»: 94 ألف مدمن بالحقن معرضين للإصابة بفيروس سي والإيدز

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر تضم 94 ألف مدمن عن طريق الحقن، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.



وأشار عثمان فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنّ تعاطي المخدرات، خاصة باستخدام الحقن؛ يأتي ضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بـ"فيروس سي" ومرض "الإيدز"، منوها بأنّ الخط الساخن للصندوق "16024" استقبل مئات المكالمات من مدمنين مصابين بهذه الفيروسات، مما استدعى الوزارة للتحرك لمواجهة انتشار هذه الأمراض بين المدمنين.