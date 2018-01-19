«القوصي»: لا يوجد أمام مصر وإثيوبيا أي خيار سوى التفاوض

قال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الري سابقًا، إنه ينبغى استكمال المفاوضات الفنية لبحث التأثيرات السلبية لبناء سد النهضة، حتى لو استغرقت سنوات، بجانب البدء في الحل السياسي.



وأكد "القوصي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "أن المفاوضات تنتقل من ملف فني إلى سياسي إلى وزراء ورؤساء أى المسار الرئاسي، وليس أمام إثيوبيا أو مصر سبيل غير المفاوضات".



وأشار "إلى أن أي تعطيل للمسار التفاوضي، يعطى فرصة للمماطلة الإثيوبية، ولو تم وقف البناء حتى الانتهاء من المفاوضات، لن تترك مصر حقها في المياه".