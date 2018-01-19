إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إزالة 10 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بمركز ومدينة سوهاج، مشددًا على استمرار حملات الإزالة وتنفيذ خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها.



من جانبه، قال حسام محمدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرى تونس والجزيرة، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بكل من القرامطة غرب، والجزيرة، وذلك باشتراك حماية الأراضي والأملاك، ومركز شرطة سوهاج وأفراد الأمن والإدارة الزراعية بسوهاج ومسئولي الأملاك والتنظيم بالمجلس.