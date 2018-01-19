مفتي عام السعودية يحث على تقصير خطبة الجمعة

شدد مفتي عام المملكة السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الجمعة، على ضرورة تقصير خطبة الجمعة، استنادا إلى الحديث الشريف: (إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته)، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.



وبحسب الصحيفة، فقد أشار "آل الشيخ" إلى أهمية أن يختار الخطيب موضوعا متكاملا قصيرا يعالج قضية معينة يستفيد منها المستمع ولا يطيل الخطبة أو يحولها لانتقادات؛ لأن ذلك خارج عن المشروع.



فيما أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور صالح الفوزان، وفقا للصحيفة السعودية، أن تطويل خطبة الجمعة مخالف للسنة؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إقصار الخطبة وإطالة الصلاة.