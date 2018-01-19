تغطية بحر سنهور بالفيوم لمواجهة التلوث

واصلت وزارة الرى أعمال تبطين وتطهير الترع، ومتابعة منسوب المياه فى المجرى المائى لنهر النيل، خلال السدة الشتوية الحالية، مع تحديد مواعيد الرى للحفاظ على المياه وتحديد استخدامها فى مختلف المحافظات، خلال موسم الزراعات الشتوية.



وتابع المهندس علاء عبدالسلام محمود، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، الأعمال الجارية لإحلال وتجديد تغطية بحر سنهور بقرية بني صالح، حيث يتم رفع الحوائط الجانبية للتغطية، بما يضمن مرور المياه بشكل أفضل، تفاديا لأي انسدادات مستقبلية، ولمنع التعديات والتلوث.