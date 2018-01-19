«السيسي» يخصص مليار جنيه لدعم مبادرة «عنيك في عنينا»

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا موسعًا مع صندوق «تحيا مصر»، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مليار جنيه من أموال الصندوق لدعم مبادرة «عنيك فى عنينا» لمكافحة مسببات العمى فى مصر.



وأكد زمزم أن حلم القضاء على مسببات العمى فى مصر 2020 لم يعد مستحيلًا بعد دعم الرئيس له، موجهًا كل الشكر لسيادته على استماعه لتفاصيل المبادرة خلال جلسة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية التى عقدت فى إطار جلسات مؤتمر حكاية وطن، واستجابته السريعة لها.



وأضاف أن مبادرة «عنيك فى عنينا»، تهدف إلى القضاء على الأمراض التى يعد العمى والإعاقات البصرية إحدى مضاعفاتها من خلال الاكتشاف المبكر لها وعلاجها سواء من خلال الأدوية أو النظارات الطبية أو العمليات الجراحية، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس يسهل وصول تلك الخدمات لأكبر عدد من المصريين.



وأوضح زمزم أن التنسيق والعمل على الأرض مستمر فى مبادرة «عنيك فى عنينا»، فخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نجحت المبادرة فى الكشف على 5 آلاف مواطن فى 3 محافظات «الفيوم والبحيرة والمنوفية»، وأجرت ما يزيد على 300 عملية عيون، وجارٍ العمل خلال الأسابيع القادمة لتقديم خدمات المبادرة فى 5 محافظات أخرى.



يذكر أن مبادرة «عنيك فى عنينا» أطلقت الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى تحت رعاية رئيس الوزراء.