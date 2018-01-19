اعرف ازاي تفكر بشكل إيجابي

ظروف الحياة القاسية في بعض الأوقات، والمبهجة في أوقات أخرى، تعمل على سيطرة الشعور الإيجابي علينا تارة، وتارة أخرى سيطرة الطاقة السلبية، وهناك مصطلح يطلق عليه «علم النفس الإيجابي».

في تلك السطور نوضح ما هو علم النفس الإيجابي وكيفية الحصول على طاقة إيجابية.



قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن ظروف الحياة عند كل إنسان تختلف عن الآخر، فهناك من يدرك التعامل مع مشكلاته، وهناك آخر لا يستطيع التعامل معها، ولا وضع حلول لها، ويحتاج للتفكير بشكل إيجابي، ليضع خطة لمشكلاته، هذا ما يقدمه علم النفس الإيجابي.



وأضاف هاني لـ«الدستور» أن الطاقة الإيجابية يستمدها الإنسان من الرضا بكل ما يواجهه في الحياة من مشكلات، لابد أن يرضى بها ويعمل على تكييف نفسه معها، مؤكدًا: الاستسلام هو أصعب ما نواجهه نحن الدكاترة مع بعض المرضى فعليه أن يجلس مع أشخاص يحبونه ولا يعملون على تصدير الطاقة السلبية له.



وأوضح أن علم النفس الإيجابي هو نوع من أنواع علم النفس يعتمد على وضع الحلول وكتابة المشكلات ووضع علامة على أي مشكلة يتم حلها.