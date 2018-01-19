بالصور.. مدير مصلحة السجون يتفقد سجن المرج

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اليوم الجمعة، سجن المرج، لمتابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، والوقوف على توفير كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لهم.



وزار «شحاتة»، خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، والعميد إيهاب عبد اللطيف مدير قسم العلاقات بالمصلحة، الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المُتبعة لذلك.



كما مر اللواء مصطفى شحاتة على مرافق ومستشفى السجن، مشددًا على تقديم كل الخدمات الصحية للنزلاء، والمرور على مناطق الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية بالسجن، بالإضافة إلى تفقد مصنع إنتاج الحلاوة الطحينية ومراحل الإنتاج المختلفة به وصولًا لمرحلة المنتج النهائى.



وحرص اللواء مصطفى شحاتة على عقد اجتماع مع الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بالسجن، وتفقد قوات التأمين والإطلاع على الخطط التأمينية ومطابقتها بالواقع العملى، مشددًا على أهمية رفع الكفاءة القتالية والتدريبية للقوات، بما يحقق أعلى درجات التأمين ليتناسب مع المستجدات الأمنية.