«واشنطن بوست» تكشف سر الاحتجاجات في إيران

تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مشيرة إلى أن موجة الاحتجاجات تراجعت وتم قمعها، على الأقل في الوقت الحالي.



وأشارت الصحيفة: "إلى أن الاضرابات أحدثت حالة من القلق لدى السلطات الإيرانية، متهمة جهات خارجية بدفع المحتجين لإثارة الفوضى في البلاد وإحداث أعمال شغب".



وقالت: "إن الاحتجاجات في طهران ليست جديدة، فهي موجودة منذ تولي الرئيس الايراني حسن روحاني منصبه، إلا أنها زادت بشكل كبير في 28 ديسمبر الماضي، وكانت أكثر انتشارًا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 متظاهرًا، واعتقال 4000 آخرين".



واختتمت: "أن الشعب الايراني واجه تتضخمًا وبطالة متزايدة، كما أنهم عانوا من قيود متزايدة على حرياتهم وشهدوا حمولة شاحنات من الأموال الإيرانية تنفق خارج البلاد، على الرغم من أن روحاني أكد أن هناك تركيز على الاقتصادي والاتفاق النووي، إلا ان الشعب الإيراني هو من يدفع الثمن حاليًا".

