القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الكرازة
الخميس 18/يناير/2018 - 11:38 م

«البابا تواضروس»: هناك بشر لا يجدون المياه.. ودورنا الحفاظ عليها

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
dostor.org/2026472

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المياه هي أهم عنصر بالحياة على الأرض فإينما وجد ماء وجدت حياة فتجدهم يبحثون عنه في الكواكب كدليل على وجود الحياة.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته بقداس عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية: «70% من مساحة الأرض مياه و70% من تكوين الإنسان مياه. لذلك الماء أغلى شيء لأن فيه حياة الإنسان»، مشيرًا إلى أنَّ له تاريخ في الكتاب المقدس من الطوفان وعبور البحر تاريخ هلاك وتاريخ حياة.

وأكد أنَّه للماء قيمة في حياتنا اليومية فنهر النيل الذي يمثل 8% من مساحة مصر نلتف كلنا حوله لأنه مصدر الحياه تاركين الصحراء، وفي العهد القديم كان عند المصريين آله لذلك في الضربات تم تحويله لدم.

وتابع: «يعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم حيث يمر على 10 بلاد نحن آخرها، لكن هل تعلم أن هناك مليار من البشر لا يجدون مياه لنلتفت لقيمة المياه وعدم إهدارها فهي للشرب والأكل والزرع حتى صناعة الدواء».

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