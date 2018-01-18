خالد الصاوي يرد على تصدر كريم محمود عبدالعزيز أفيش «اطلعولي بره»

قال الفنان خالد الصاوي إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره في فيلم "اطلعولي بره"، والذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين.



وعن تصدّر كريم محمود عبدالعزيز للأفيش بدلًا من الصاوي قال لـ"الدستور":"الموضوع ده مش بيعمل لي حساسية خالص، طالما أنا عامل حاجة مهمة وطبعًا إحنا بنبقي بنمضي وعارفين إحنا دور ثاني إنت بتبقى عارف إنت عايز ايه".



«اطلعولى برة» يشارك فيه أيضًا كل من بطولته ملك قورة، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، وآخرون إخراج وائل إحسان، إنتاج أحمد السبكى.